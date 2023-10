Après s’être montré défai­tiste à propos du prochain retour de son neveu, Toni Nadal a regretté l’élar­gis­se­ment des équipes des joueurs, avec l’ajout par exemple de nutri­tion­nistes, d’ana­lystes ou encore de coachs en santé mentale. Dans des propos accordés au Majorca Daily Bulletin, l’Espagnol a pris l’exemple de sa rela­tion avec Rafa, qu’il a entraîné jusqu’en 2018.

« Les équipes derrière les joueurs sont deve­nues si grandes, il y a tant de statis­tiques, d’ana­lyses, de nutri­tion­nistes et d’en­traî­neurs en santé mentale. Et ce sont ces derniers qui, selon moi, sont à l’ori­gine de la frus­tra­tion de nombreux jeunes joueurs et de leur inca­pa­cité à gérer la défaite et la pres­sion. Je ne suis pas sa mère, je ne sais pas ce qu’il a mangé, ce qu’il mange ou combien il pèse. Et Rafa n’a jamais eu de coach en santé mentale, encore moins de nutri­tion­niste. Avant, il n’y avait que Rafa et moi »