Grâce à sa victoire en demies de l’ATP 250 de Stockholm contre Laslo Djere, Gaël Monfils, 37 ans, a désor­mais la deuxième plus longue de série de saisons avec au moins une finale sur le circuit, comme le souligne Jeu, Set et Maths sur Twitter.

Il égale ainsi deux légendes dans le domaine, Rafael Nadal et Jimmy Connors. Roger Federer, lui, n’est plus qu’à une petite longueur.

« Bon, j’ima­gine qu’eux ont sûre­ment gagné un tournoi chaque année, et pas seule­ment fait finale, ce qui n’est pas mon cas (il a raison pour Federer et Nadal), mais quand même (rires) ! Dix‐neuf, ce n’est pas facile hein ! (…) Ça prouve que même avec toutes les bles­sures que j’ai eues, j’ai réussi à avoir cette longé­vité. Le mot qui me vient, c’est constance, donc c’est cool », a réagi le Français dans des propos rapportés par L’Equipe.

📊 Plus longues séries de saisons avec au moins une finale sur le circuit ATP :

🇨🇭 Federer | 20 (2000−2019)

🇫🇷 Monfils | 19 (2005−2023) 💥

🇺🇸 Connors | 19 (1971−1989)

🇪🇸 Nadal | 19 (2004−2022)

🇷🇸 Djokovic | 18 (2006−2023)

🇪🇸 Orantes | 16 (1968−1983)

🇨🇿 Lendl | 16 (1979−1994) pic.twitter.com/6nVdNepcrl — Jeu, Set et Maths (@JeuSetMaths) October 21, 2023

« La Monf’ » va désor­mais tenter d’ajouter un 12e titre à son palmarès en battant le Russe Pavel Kotov (109e) ce dimanche à 15h.