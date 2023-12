Au moment d’ana­lyser pour Tennis.com l’ex­tra­or­di­naire saison de Novak Djokovic, l’ex‐numéro 1 mondiale Tracy Austin s’est attardée sur une statis­tique en parti­cu­lier, qui remonte au tournoi de Roland‐Garros au prin­temps dernier.

« Parmi ces chiffres pres­ti­gieux, en voici un, datant de 2023, que je trouve éton­nant : À Roland‐Garros, Novak a disputé six tie‐breaks – 55 points au total. Sur ces 55 points, il n’a commis aucune faute directe ! Comme nous le savons, au tennis, certains points sont plus impor­tants que d’autres. Et quand c’est le plus impor­tant, Novak ne lâche rien. Il est arrivé à un stade où il ne riva­lise pas seule­ment avec ses adver­saires, mais aussi avec l’histoire. »