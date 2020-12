Retraité des courts depuis 2005, la légende du double, Todd Woodbridge, est également un consultant très écouté en Australie. Lors d’une interview accordée au média Nine, celui qui a remporté 16 Grands Chelems en double s’est exprimé sur le récent forfait de Roger Federer pour l’Open d’Australie. Et selon lui, c’était l’ultime chance de voir le Suisse fouler les courts de Melbourne.

« C’est une grande déception pour tout le monde, y compris lui-même, et cela signifie très probablement que nous ne verrons plus Roger concourir à l’Open d’Australie, ce qui est une grande perte. C’est un retrait auquel on s’attendait, mais je pense que nous aurions tous aimé qu’il se déroule selon ses conditions, et pas par la façon dont elle s’est produite. La difficulté pour lui, je pense, a été évidemment la forme physique, mais aussi la mise en quarantaine. En fin de compte, c’est probablement le point de basculement qui l’a poussé à ne pas venir. »