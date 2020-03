Joint par nos soins, Antoine Sueur, directeur du Challenger de Lille qui devait avoir lieu en mars, a confirmé qu’effectivement son tournoi s’est positionné auprès de l’ATP pour pouvoir avoir lieu en fin d’année : « Il y a une fenêtre de tir début novembre, mais rien n’est garanti et je peux vous dire qu’il y a beaucoup de tournois qui sont candidats. Nous avons juste présenté nos arguments à l’ATP et nous sommes optimistes. » On rappelle que le Challenger d’Aix-en-Provence, qui devait avoir lieu en mai sur terre battue, est dans la même démarche.