Luca Van Assche est engagé cette semaine à Orléans et en tant que tête de série numéro deux il fait partie des favoris pour aller cher­cher le titre.

Après des belles victoires notam­ment face à David Goffin (ex numéro 7 mondial), il se retrouve en demi finale face à Jack Draper.

Le Français s’at­tend à un gros combat face au jeune Anglais qui revient après des grosses blessures.

« Je me sens de mieux en mieux petit à petit je trouve mes repères. C’est un très bon joueur malgré qu’il ai eu une année plus compliqué avec des pépins physique mais il a beau­coup de talent et a été très bien classé. Je m’attend à un gros combat » a déclaré le 69ème joueur mondial qui essaiera de décro­cher son troi­sième titre en Challenger cette saison.