A l’issue de la quali­fi­ca­tion de la Serbie, Novak Djokovic a clai­re­ment précisé que la finale de la Coupe Davis sera un moment très impor­tant de sa saison.

« La saison du Grand Chelem est terminée et la Coupe Davis est la compé­ti­tion où vous repré­sentez votre pays. Comme je l’ai dit hier, c’est un plaisir et un immense privi­lège de repré­senter la Serbie. Notre objectif était de nous quali­fier pour Malaga, et nous l’avons atteint. Maintenant, je pense déjà à demain, parce que le plan pour moi est toujours de jouer le simple demain. Ensuite, en fonc­tion des résul­tats, nous verrons s’il est néces­saire de jouer le double. Ensuite, il faut que je me repose un peu (rires), j’ai joué beau­coup de tennis. Je pense surtout à Malaga, pour jouer la Coupe Davis. On peut dire que c’est la prio­rité de la fin de l’année, avec Turin, qui est le plus gros tournoi de fin de saison sur le circuit ATP ».