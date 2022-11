Une semaine après son sixième titre décroché sur le Masters, à Turin, Novak Djokovic, qu’on pensait en vacances et loin du tennis, a été aperçu ce dimanche dans les tribunes du court central de Malaga à l’oc­ca­sion de la finale de la Coupe Davis entre l’Australie et le Canada.

🇷🇸 Djokovic viendo la final de la Davis en Málaga.pic.twitter.com/u4uTaYYFlA — Set Tenis (@settenisok) November 27, 2022

Une présence fina­le­ment pas si surpre­nante quand on sait que le Serbe a l’ha­bi­tude de passer du temps à Marbella, non loin de Malaga, au sein notam­ment de l’aca­démie de son frère, Marko, et d’un certain Pepe Imaz.