Après l’épisode du président de la fédération qui n’a pas voulu payer le voyage à Marcelo Rios, pourtant capitaine de l’équipe, pour le match de barrage Suède-Chili, les choses ont pris une autre dimension car le même président a décide d’expliquer que Christian Garin voulait plus d’argent pour venir. Une déclaration qui visiblement n’est pas tout à fait juste comme l’a expliqué fermement Marcelo Rios : « J’aurais pu payer mon voyage et mon logement. Mr Elias Sergio Elias Aboid (NDLR : Le président de la fédération chilienne de tennis) est un menteur. J’aurais préféré qu’il me dise la vérité et qu’il n’explique pas que Garin demandait plus d’argent alors que c’est totalement faux «