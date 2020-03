C’est une finale de « rêve » à laquelle a pu participer le public palois entre le Polonais Jerzy Janowicz et le Letton Ernests Gulbis. En effet, il s’agissait quand même de deux ex-demi-finalistes de Grand Chelem, Wimbledon pour Jerzy, et Roland-Garros pour Gulbis.

Le duel a tenu toutes ses promesses et c’est Gulbis qui remporte cette deuxième édition du Teréga Open Pau-Pyrénées (6-3, 6-4). Il succède au palmarès à un certain kazakh Alexander Bublik. Autant dire que les deux premiers vainqueur dans le Béarn présentent plus qu’un très beau pédigree dans cette catégorie de tournois.