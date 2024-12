On sait que le joueur russe a de l’hu­mour mais il sait aussi être sincère quand il le faut. Lorsqu’il a été inter­rogé par le speaker de la World Tennis League, une exhi­bi­tion dont on a du mal à cerner l’ob­jectif, Andrey n’a pas été poli­ti­que­ment concer­nant l’am­biance en dehors des courts.

« Are these the big moments you play tennis for ? »

« To be honest, no. I play tennis to be at my best at the main tour­na­ments. »



« Take us behind the scenes of Team Falcons. »

« There’s no behind the scenes because we didn’t spend even one minute toge­ther outside the bench. »



