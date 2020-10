Avec le tournoi d’Anvers, la comédie n’est jamais finie.

Après Karen Khachanov ce vendredi qui a pété un plomb, c’est au tour d’Ugo Humbert de s’emporter verbalement contre l’arbitrage. Mené 5-4, 30A, par Daniel Evans lors du premier set de sa demi-finale, le Messin a vivement contesté une décision arbitrale. Sur un service du Britannique, la balle n’a fait l’objet d’aucune annonce ce qui signifie qu’Evans a marqué ace, sauf qu’au ralenti, on peut vite se rendre compte que ce n’est pas aussi simple.

Pourtant réputé taiseux, Humbert s’est lâché à un moment critique de surcroît : « Non ! Non ! Elle est là la marque, c’est celle-là la marque, elle est là, elle est de ça dehors. Non mais c’est grotesque, non mais là c’est énorme ! Non mais la marque elle est grosse comme ça, c’est énorme ! Ce n’est pas possible elle est largement dehors je suis désolé mais c’est incroyable (en se retournant vers le juge de ligne). Ce n’est pas possible à ce moment-là du match… », a crié le Tricolore sur le court qui a laissé filer la première manche.

Entre l’absence de Hawk-Eye et l’incompétence des arbitres, cela commence à faire un peu beaucoup pour un seul tournoi…