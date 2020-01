On apprend dans l’Equipe ce jour que Benoit Paire s’inquiète pour Humbert concernant sa maitrise de l’anglais : « Ugo joue très bien, il va en gagner d’autres. Par contre, il va falloir qu’il bosse un peu l’anglais ». Une remarque que le Mosellan prend à son compte : « Mon tennis a progressé plus vite que mon anglais ». C’est vrai que l’on ne peut pas dire le contraire, mais on fait confiance à Ugo qui est un vrai bosseur et qui sait bien que le statut de champion l’obligera à maitriser dans toutes circonstances la langue de Shakespeare.