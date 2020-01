Dans un entretien donné à nos confrères de l’Equipe et à lire ici, Benoit Paire revient sur ce qu’il représente sur le circuit et s’explique sur sa popularité. :« Quand on ne met pas les choses dans leur contexte, on se dit : il a encore fait n’importe quoi, il a encore cassé une raquette et insulté quelqu’un dans les tribunes. Mais ça se passait plutôt bien. Le mec qui me disait ça, à la fin je suis allé boire une bière avec lui. Il n’y avait aucun souci. Parfois c’est un peu dur de voir que ce qui est retranscrit dans la presse n’est pas forcément la réalité. Et sur les réseaux sociaux, je me fais un peu insulter, mais dans la rue, les gens sont super contents de me voir. « Putain c’est génial Benoît ! On va boire un verre, quand c’est que tu nous invites. » Ils sont super sympas, on fait une photo. Il y a un gros décalage entre la réalité et les réseaux sociaux.«