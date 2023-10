Les décla­ra­tions d’Oncle Toni sont souvent dérou­tantes mais il ne faut surtout pas penser qu’elles soient anodines.

Quand il déclare derniè­re­ment : « Ce qu’il nous faut, c’est une bles­sure d’Alcaraz, de Djokovic et peut‐être de Medvedev. Nous avons besoin qu’ils aient beau­coup de problèmes », il le fait sur le ton de l’hu­mour mais fina­le­ment il rate son coup.

Il faut dire que la situa­tion n’est pas simple à gérer puisque son neveu n’est pas au mieux et que son rôle de mentor auprès de Félix n’est pas un succès.

Auparavant, Toni avait déjà été un peu ‘limite’ notam­ment au sujet de Nole. Cette fois, il nous semble que Toni a bien franchi la ligne jaune.

Après, on peut aussi consi­dérer que l’oncle veuille protéger son neveu et si c’est vrai­ment le cas alors on lui pardonnera !