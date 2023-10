Lors de son podcast Jimmy Connors est revenu sur celui qu’il a toujours admiré à savoir Elie Nastase.

« Nastase aurait dû être le meilleur de tous les temps. Il était incroya­ble­ment talen­tueux et rapide, son anti­ci­pa­tion était spec­ta­cu­laire, mais il ne pouvait pas se débar­rasser de ses mauvaises inten­tions. Il se lais­sait aller pendant quatre, cinq ou six jeux, puis le set était terminé et il essayait de renverser la vapeur » a expliqué Jimbo.