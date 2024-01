Interrogé en confé­rence de presse sur Miomir Kecmanovic, son adver­saire en huitièmes de finale de l’Open d’Australie ce lundi (à partir de 9h du matin en France), Carlos Alcaraz a déclaré s’at­tendre à un match très compliqué étant donné le parcours du Serbe et leur précé­dente confrontation.

« Je sais que Kecmanovic a disputé quelques matchs en cinq sets (deux, ndlr), donc je pense que je serai plus à l’aise que lui au moment d’aborder le match. Mais je me souviens de ce match en 2022 à Miami (victoire d’Alcaraz au jeu décisif du troi­sième set après 2h30 de jeu, ndlr). Il avait joué un match incroyable. Moi aussi. Je pense que ce sera la même guerre. Il a battu de grands joueurs sur ce tournoi, alors je dois me préparer à faire la guerre à nouveau. J’espère l’emporter en trois sets, mais non, personne ne le sait. Je dois jouer à mon meilleur niveau si je veux avancer, alors voyons ce qu’il en est. »