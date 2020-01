Malgré une qualité de l’air jugée « dangereuse », les organisateurs de l’Open d’Australie ont décidé de lancer les rencontres des qualifications. Un abandon, celui de la Serbe Dalila Jakupovic, a suscité de nombreuses réactions et inquiètent pour la suite de la compétition. Dans un entretien pour le journal L’Equipe, Noah Rubin s’interroge pour la santé des joueurs et joueuses dans le futur tout en remettant en perspective par rapport à la situation dramatique que vit le pays : « Je comprends la pression qu’ils ont sur les épaules, mais l’Open d’Australie ne vaut pas la vie de quelqu’un. » Loin de Melbourne et conscient qu’il ne peut pas juger, Lucas Pouille invite les joueurs et joueuses à prendre leurs responsabilités en renonçant à aller sur le court.

Autrement dit, une question se pose : faut-il maintenir l’Open d’Australie ?