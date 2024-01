Même si Aryna n’a pour l’ins­tant que deux titres à son palmarès, elle a expliqué avec beau­coup d’émo­tions pour­quoi remporter un tournoi du Grand Chelem était un moment inique. Son expé­rience ce samedi, lui a aussi fait comprendre les atti­tudes des grands cham­pions qui ne cessent de courir après ce senti­ment incroyable.

« Vous savez quoi ? En fait, j’ai senti qu’a­près l’année dernière, cela allait m’aider à être plus libre et à ne pas me soucier des choses, et bla, bla, bla. Mais pas vrai­ment. Vous ressentez toujours la même chose. Vous le voulez toujours vrai­ment et vous travaillez toujours très dur pour cela, et vous devez toujours vous présenter, vous battre pour cela et montrer votre meilleur niveau. Donc j’ai l’im­pres­sion, parce qu’a­vant de regarder tous ces cham­pions pleurer après chaque chelem, je me disais : « Allez, tu l’as fait, genre, 15 fois. Pourquoi pleures‐tu encore ? Pour l’instant, je n’en suis même pas là, mais j’ai l’impression de comprendre pour­quoi ils pleurent encore. Car à chaque fois, la même pres­sion, les mêmes attentes. Vous le voulez de la même manière. C’est donc toujours émou­vant. Ouais, c’est toujours pareil, tu sais, (souriant) »