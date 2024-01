Si Jannik Sinner va jouer dimanche à 9h30 (heure fran­çaise) sa première finale en Grand Chelem, Daniil Medvedev va lui vivre ce moment pour la sixième fois.

Justine Henin, vain­queur de sept de ses douze finales de Grand Chelem, explique pour Eurosport pour­quoi cette donnée est à prendre en compte.

« Un matin de finale de Grand Chelem, même quand on en a jouées beau­coup, on ne se réveille pas de la même manière. C’est un avan­tage, c’est sûr pour Medvedev. Il sait ce que c’est d’en gagner et d’en perdre. Il sait ce qui vibre à ce moment‐là. »

A noter que Medvedev, vain­queur de l’US Open 2022, se retrou­vera pour la première fois en finale d’un Majeur face à un adver­saire autre que Novak Djokovic ou Rafael Nadal.