« Je ne pense pas que Novak soit prêt à arrêter. Non, non, il prévoit de jouer les Jeux Olympiques à Los Angeles en 2028″, décla­rait le coach du Serbe, Goran Ivanisevic, en septembre dernier, lorsque son poulain rempor­tait à l’US Open un 24e titre du Grand Chelem.

Pourtant, Djokovic a récem­ment avoué se sentir tiraillé entre sa volonté de passer plus de temps avec ses deux enfants et celle de conti­nuer de batailler pour les plus grands titres, à 36 ans. Encore après sa défaite en demi‐finales de l’Open d’Australie contre Jannik Sinner, il a semé le doute sur ses inten­tions futures avec une décla­ra­tion intrigante.

« Je suis encore dans le feu de l’ac­tion, c’est diffi­cile après un match de réflé­chir aux choses de manière appro­fondie. Mais j’ai pas mal de raison d’être fier de ce que j’ai accompli ici. La série devait s’ar­rêter un jour. J’ai tout donné vu les circons­tances. Ç’a été une ville (Melbourne) très spéciale, le meilleur – et de loin – Grand Chelem de ma carrière. J’espère juste que j’aurai la chance de revenir pour jouer au moins une dernière fois et revivre ces émotions. »