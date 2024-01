Mats reprend du service chez nos confrères de L’Équipe et cela est toujours aussi pertinent.

« Je crois depuis long­temps que l’Australian Open est le Majeur le plus facile à gagner si vous adorez la compé­ti­tion plus que tout. Ma victoire en décembre 1983 en est un bon exemple. J’ai battu (John) McEnroe en demies (4−6, 6–3, 6–4, 6–3), sur gazon, et il n’était visi­ble­ment pas prêt. Pendant le match, je me deman­dais même ce qu’il faisait là. »

Selon lui, la posi­tion du tournoi en début de saison favo­rise donc les joueurs qui adorent jouer.

« Il suffit de deux ou trois matches en cinq sets pour trouver ses repères. Finir l’année précé­dente très tard est aussi un avan­tage : il n’y a pas de break, vous êtes sur la lancée de cette fin de saison et vous enchaînez natu­rel­le­ment. Il n’y a quasi­ment pas de tournoi pour se préparer. J’ai lu que 50 % des joueurs qui avaient gagné l’Open d’Australie n’avaient pas disputé de tournoi offi­ciel en amont. Ça ne me surprend pas. »