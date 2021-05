Consultant sur Eurosport en Allemagne, Boris Becker fait partie des spécia­listes qui croient en Alexander Zverev.

Souvent, on a annoncé d’ailleurs sa venue au sein du team comme consul­tant comme il l’avait fait avec un certain succès avec Novak Djokovic.

En atten­dant que cela voit le jour ou pas, Boris a évoqué la perfor­mance de Sacha à Madrid et se forme actuelle. Pour lui, il n’y a pas de doutes, Zverev a grandi et il peut envi­sager le titre à Roland‐Garros : « Tout le monde ne peut pas battre Nadal comme Zverev l’a fait à Madrid. Sascha peut gagner Roland Garros. Thiem et Djokovic ne sont pas dans leur meilleure forme »

Cette sortie tombe à pic puisque Zverev va affronter une nouvelle fois Nadal ce vendredi l’Espagnol pour une revanche sur une terre battue beau­coup plus proche de celle de Roland‐Garros qu’à Madrid.