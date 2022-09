Dans une remar­quable inter­view donnée à nos confrères de la Nacion, Juan Martin Del Potro évoque son parcours, ses opéra­tions et sa vie quoti­dienne qui n’est pas simple.

Ce cham­pion devenu une légende méri­tait une fin de carrière plus pimpante c’est certain.

De plus, comme il l’ex­plique, il ne peut pas courir et doit constam­ment aménager ses dépla­ce­ments quand il y a un effort à faire.

Bien sûr, il ne pouvait pas faire l’im­passe au sujet de Roger Federer et Juan a un regret : la demi‐finale de Roland‐Garros en 2009.

« Une autre chose que je pense, c’est que tous les deux, dans cette demi‐finale à Roland Garros 2009, nous avions l’im­pres­sion que c’était la finale, parce que Nadal avait perdu, qu’il n’avait jamais gagné le tournoi, que je n’avais jamais gagné un Grand Chelem et que c’était un match en cinq sets, où j’avais mille chances de gagner. Je ne l’ai pas fait et j’ai pensé que je ne pour­rais plus jamais le battre. Mais je l’ai fait en finale de l’US Open, où il avait remporté le trophée cinq années de suite. Il a dit un jour que c’est l’un des matchs qu’il aime­rait rejouer dans sa carrière, mais évidem­ment je ne lui offre pas de revanche (sourires) »