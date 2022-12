Absent des compé­ti­tions offi­cielles depuis sa chute contre Rafael Nadal en demi‐finale de Roland‐Garros le 3 juin dernier, Alexander Zverev se réjouit de faire son retour à l’oc­ca­sion de la première édition de la United Cup (du 29 décembre 2022 au 8 décembre 2023), la nouvelle compé­ti­tion mixte par équipes.

« J’ai hâte de revenir sur le court en compé­ti­tion. J’ai toujours dit que j’ai­mais l’at­mo­sphère d’équipe, c’est une situa­tion unique d’avoir un si grand groupe de joueurs dans un sport où nous sommes habi­tuel­le­ment seuls. J’ai hâte de voir comment cet événé­ment va se dérouler. C’est une chose très impor­tante, non seule­ment pour le tennis, mais aussi pour le monde du sport en général, que les hommes et les femmes concourent ensemble. C’est formi­dable de voir l’ATP et la WTA s’unir pour orga­niser un grand événe­ment », a insisté l’Allemand en confé­rence de presse.