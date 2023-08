Défait en trois manches par Matteo Berrettini (6−4, 6–2, 6–2), ce lundi au premier tour de l’US Open, Ugo Humbert n’est jamais parvenu à faire jeu égal avec l’Italien au cours des 2h25 de jeu. Une décon­venue pour le 33e joueur mondial qui n’a cherché aucune excuse lors de sa réac­tion d’après match livrée à nos confrères de L’Équipe.

« Ça m’a fait mal à la tête. Après, les enchaî­ne­ments n’étaient pas bons. Je me prends la tête, et ça va vite. Lui sert bien, du fond il est agressif. Moi ça va vite, lui ça va vite et c’est lourd. Je n’ai pas du tout existé dans le match. Il y a eu plein de bonnes choses sur la tournée améri­caine (demi‐finale à Atlanta, quart à Washington), mais j’ai fait deux très mauvais matches sur les deux derniers tour­nois (défaites contre Taylor Fritz à Toronto puis Tommy Paul à Cincinnati). J’étais en bout de piste à Cincinnati, mais ici, je n’ai aucune excuse, on a fait une bonne prépa­ra­tion. Il faut progresser là‐dessus, sinon le cap, on ne le passe jamais. Je fais un travail là‐dessus avec ma psycho­logue. J’ai progressé sur énor­mé­ment de choses, je joue parfois à un très bon niveau, mais il me manque le petit truc pour très bien jouer sur les gros tournois. »