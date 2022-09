Consultante star d’Eurosport pendant la quin­zaine new‐yorkaise aux côtés de Mats Wilander et Alex Corretja, l’an­cienne triple lauréate de l’US Open, Kim Clijsters a eu des mots très forts après le sacre de Carlos Alcaraz.

« La tension de ce match, avec tout ce qui était en jeu, c’était incroyable à voir. Le soula­ge­ment d’Alcaraz et le fait de partager cela avec son équipe, c’est magni­fique, et je me sens chan­ceuse d’en être témoin de près. C’est un senti­ment incroyable. Cela montre à quel point il a été dévoué à ce sport depuis le début, et jouer ce tennis à la fin d’un Grand Chelem est abso­lu­ment incroyable. Casper Ruud peut être extrê­me­ment fier de lui car il a vécu une année exceptionnelle. »