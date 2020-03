Interrogé sur le passage de l’US Open – Roland-Garros, Feliciano Lopez a eu une analyse intéressante et vu l’expérience du garçon, son avis est important : « Ce n’est pas l’idéal de passer du terrain dur à la terre battue. Mais nous avons fait des choses encore plus compliquées, comme jouer un tournoi sur l’ocre et le lendemain participer à une rencontre de la Coupe Davis sur gazon. Le tennis est parfois étrange. Les circonstances sont ce qu’elles sont, et on doit se dire que notre calendrier va être probablement atypique. Nous devrons nous adapter à beaucoup de situations mais il est clair que ce n’est pas idéal de jouer deux tournois du Grand Chelem de suite sur deux surfaces différentes. Mais on ne peut pas oublier que Roland Garros et Wimbledon ont toujours été côte à côte alors que l’enchaînement de la terre battue et du gazon est de loin le plus plus difficile. »