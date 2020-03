Nous avons joint ce jour Frédéric Fontang, l’un des coaches de Felix Auger-Aliassime. Le Palois nous a expliqué comment le champion canadien compte gérer cette période plus que spéciale : « A son retour des Etats-Unis, chez lui à Montréal, Felix a respecté une période de 14 jours de quarantaine. Avec son équipe nous avons mis en place un programme d’entretien physique précise. A l’issue de cette période, selon l’évolution de la situation au Canada, on espère qu’il pourra reprendre l’entraînement tennis et physique normalement et se tenir prêt pour la reprise des tournois. La dialogue est permanent notamment avec son team pour anticiper les choses. »