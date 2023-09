En tout début d’année, Ben Shelton voya­geait pour la première fois en dehors des fron­tières des Etats‐Unis. Quentin Halys l’af­fron­tait alors au 2e tour de l’ATP 250 d’Auckland et le battait plutôt tran­quille­ment (6−3, 6–2).

Neuf mois plus tard, le jeune améri­cain a joué un quart de finale à l’Open d’Australie et une demie à l’US Open. Une surprise pour le Français, très franc lors d’une inter­view accordée à Eurosport.

« Après ce match‐là, si on m’avait dit qu’il allait faire un quart et une demie en Grand Chelem, j’au­rais certifié que ce n’était pas possible. Je suis forcé­ment surpris par ces résul­tats, surtout qu’il fait une année assez vide par ailleurs. Même il y a quinze jours… ça prouve que je connais bien le tennis (rires). C’est une saison vrai­ment surpre­nante. Il a été trans­pa­rent en ATP 250, il n’a pas réussi à gagner deux matches de suite de la saison sauf en Grand Chelem (20 défaites en 28 matchs sans compter l’Open d’Australie et l’US Open, ndlr).. Donc ces deux résul­tats sont quand même assez incroyables. Je ne sais pas si on a déjà vu quel­qu’un passer autant à côté de son année mais faire deux gros résul­tats en Grand Chelem », a lâché Quentin Halys, 70e mondial.