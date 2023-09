Coco Gauff est quali­fiée en finale de l’US Open contre Aryna Sabalenka. Une finale toute parti­cu­lière pour la jeune améri­caine car elle tentera de remporter son premier titre du Grand Chelem, chez elle, aux Etats‐Unis. Mais pour remporter ce match, Gauff devra être en pleine confiance… Et la confiance n’est pas la plus grande qualité de la joueuse, comme elle l’a expliqué en confé­rence de presse :

« Oui le syndrome de l’imposteur fait toujours partie de moi. Je me dis toujours que j’ai battu de bonnes joueuses unique­ment parce qu’elles étaient dans un mauvais jour. A Cincinnati quand j’ai gagné contre Iga, je me disais « J’ai joué au grand tennis mais elle n’était pas à son meilleur niveau. » (En souriant). Honnêtement, avant mon match contre Muchova je me suis regardé dans le miroir, je me suis dit « Arrête, tu es une bonne joueuse, tu peux la battre quel que soit son niveau physique. » Mais je pense que je me donne plus de crédit qu’avant. J’essaye de parler plus posi­ti­ve­ment de moi‐même et de me dire que je suis une grande joueuse. »