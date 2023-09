Face à la posi­tion toujours très reculée de Daniil Medvedev en retour de service, Carlos Alcaraz a tenté de nombreux services‐volées. S’il en a réussi beau­coup, il a aussi souvent été surpris par la qualité de relance du Russe.

L’Espagnol, qui avait battu deux fois avec auto­rité Medvedev en 2023 (en finale à Cincinnati et en demies à Wimbledon) a noté quelques diffé­rences à l’US Open pour expli­quer sa défaite en quatre sets.

« Il a joué avec plus de vitesse dans ses coups. Le slice m’avait aidé dans nos matches précé­dents, mais pas là. Il a trouvé de bonnes direc­tions avec ses coups, il n’a pas fait d’er­reurs, il a bien servi. Et c’est l’un des meilleurs retour­neurs du circuit. C’est incroyable de voir à quel point il peut retourner du fond du court en profon­deur et en puis­sance. Et quand je faisais un service‐volée, il arri­vait à trouver le passing depuis sa maison (rires) ! Incroyable, vrai­ment », a souligné Alcaraz après avoir égale­ment déclaré ne pas être « assez mur pour gérer ce genre de match ».