A la fin du double, la famille de Roger Federer s’est réunie au bord du court. Dans un premier temps, les jumeaux et les jumelles, Mrika, et les parents de Roger sont restés à l’écart. Et puis en fin de céré­monie, sur le court avec beau­coup de dignité ils sont rejoint Roger.

Logiquement les sanglots ont suivi et Roger a enlacé ses enfants et sa femme adorée.