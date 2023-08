Même les équipes les plus rodées peuvent faire face à des petites erreurs de jeu. Hier en 8e de finale en double, Coco Gauff et Jessica Pegula ont affronté Miyu Kato et Aldila Sutjiadi.

Au moment du Tie Break dans le premier set, Gauff a complé­te­ment raté son service, ce qui a provoqué le rire de l’Américaine et du public :

an original serve from coco here 😂 pic.twitter.com/CKMwKLjFsp — Camille (@tenniscamfr) August 8, 2023

Un inci­dent qui n’a pas décon­centré les deux Américaines puisqu’elles se sont impo­sées en 3 sets : 6–7, 6–1, 10–3