Après la réunion avec le conseil des joueurs, dont Rafael Nadal est un membre influent, le board de l’ATP songe­rait sérieu­se­ment à ne pas attri­buer les points de Wimbledon 2022. Après sa victoire contre John Isner à Rome, le Majorquin a été inter­rogé sur cette possi­bi­lité. Il s’est montré prudent tout en expri­mant sa volonté de défendre les joueurs russes et biélorusses.

« Je n’ai pas d’opinion claire sur la ques­tion et je ne veux rien déclarer. Il y a des conver­sa­tions privées au sein du conseil à propos de ce genre de choses et honnê­te­ment, je ne pense pas qu’il soit néces­saire de les rendre publiques. Tout ce que nous pouvons faire, c’est être en contact avec Wimbledon et la direc­tion de l’ATP pour faire les choses qui fonc­tionnent mieux, pour protéger chaque joueur car en fin de compte, c’est notre travail de protéger les joueurs et de travailler pour le béné­fice de chaque joueur que nous repré­sen­tons. Je ne sais pas ce qui est juste, rien n’est parfait. Lorsque des choses comme celles‐ci se produisent, rien ne sera parfait. »