Si elle s’est senti très « inspirée » contre Anna Karolina Schmiedlova (68e) en huitièmes de finale du WTA 250 de Rouen (6−1, 6–0 en 49 minutes), Caroline Garcia n’a pas voulu s’emballer lors de sa réac­tion d’après‐match, rapportée par L’Equipe.

« Je ne vais pas m’en­flammer, j’en ai vu d’autres. Pour aller loin dans un tournoi et notam­ment dans les Grands Chelems, les matchs comme aujourd’hui se comptent sur les doigts d’une main dans une carrière de 20 ans. Il y a eu du très bon de mon côté, elle appa­rem­ment n’était pas dans sa journée. C’est top, ça me permet de ne pas rester trop long­temps sur le terrain, d’avoir de bonnes sensa­tions et d’avoir un nouveau match, en n’étant pas trop fati­guée. C’est le début de ma prépa­ra­tion sur terre battue. Mon but, c’est d’es­sayer de monter en puis­sance, faire le maximum de matches possibles pour mettre mon jeu en place, conti­nuer à progresser et m’en­traîner pour les prochaines échéances qui arrivent, Roland‐Garros, et un deuxième épisode avec les JO à Paris. Je suis excitée. »

Pour une place dans le dernier carré, la numéro 1 fran­çaise tentera de faire respecter son statut face à la Roumaine Elena Gabriela Ruse (162e).