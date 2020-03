Dans un entretien pour le site du tournoi de Brisbane, Wim Fissette revient sur sa collaboration avec Naomi Osaka et sur sa genèse. « C’est une joueuse incroyable avec un immense potentiel pour redevenir numéro 1 mondial à l’avenir. Nous avons parlé tous les deux après l’US Open 2019 et elle m’avait demandé s’il y avait une possibilité de travailler ensemble, a rappelé le coach belge. J’étais avec Azarenka à cette époque et je n’avais pas l’intention de la quitter car Vika est une personne importante. Une semaine après, Vika m’a appelé pour me dire qu’elle ne pouvait pas jouer en début de saison et qu’elle ne savait pas quand elle retournerait sur les terrains. Elle m’a dit qu’elle comprenait si je partais pour continuer à entraîner. »

Depuis le début de l’année 2020, les résultats ne sont pas encore au rendez-vous avec une demi-finale à Brisbane puis une défaite au troisième tour de l’Open d’Australie. La Japonaise n’a plus rejoué depuis une défaite face à Sara Sorribes Tormo en Fed Cup. L’entraîneur belge conserve des ambitions élevées : « L’objectif que nous nous sommes fixés est de revenir à la première place mondiale et de remporter des tournois du Grand Chelem. C’est une tâche compliquée mais je pense que Naomi a le tennis pour y parvenir. Il faut de la régularité. Nous allons essayer de gagner tous les tournois. Nous verrons comment notre relation évolue et si elle finit par réussir ou non. »