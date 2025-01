La Japonaise veut revenir à son meilleur niveau, visi­ble­ment elle est sur le bon chemin.

« Les problèmes que j’ai eu l’année dernière n’étaient pas au niveau du tennis, mais au niveau mental. Je dis et suppose depuis long­temps que je ne suis pas le joueur de tennis le plus talen­tueux du monde, mais j’ai travaillé très dur tout au long de mon parcours. Je dois apprendre à être plus agressif sur le terrain, à consi­dérer chaque match comme un match de boxe dans lequel je dois montrer que je veux gagner plus que ça. Je suis prête pour le combat, je sens que j’ai désor­mais la volonté néces­saire pour revenir au sommet »