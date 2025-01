Le Serbe a évoqué ses ambi­tions à Brisbane après un premier tour réussi.

« Le but est d’aller le plus loin possible. Je sais que beau­coup de gens qui paient des billets pour venir au stade ne le font pas pour me voir m’en­traîner, mais pour me voir concourir et voir comment je veux gagner. Malgré tout, mon objectif prin­cipal reste Melbourne. Je dois peau­finer mon jeu avant de m’as­surer d’être dans la meilleure forme possible pour le premier match de l’Open d’Australie. Mon objectif est d’améliorer au moins un petit peu chaque coup. Je vais me concen­trer sur moi‐même, m’amé­liorer autant physi­que­ment que psycho­lo­gi­que­ment, autant que possible »

On rappelle que Novak va affronter le Français Gaël Monfils. Pour l’ins­tant, le Serbe mène 19 à 0…