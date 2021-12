À 20 ans, Iga Swiatek est neuvième mondiale et a déjà remporté Roland Garros. Une perfor­mance majus­cule réalisée fin 2020, qu’elle a conso­lidé en gagnant Rome, en attei­gnant les quarts Porte d’Auteuil et les huitièmes de finale à Wimbledon et à l’US Open. Une saison solide sur laquelle la Polonaise est revenue pour la WTA : « Avec Roland Garros, Wimbledon et les JO, c’était intense et il y avait beau­coup de pres­sion. Et cela ne s’ar­rê­tait jamais car dès que je finis­sais un tournoi, je devais préparer l’autre, souvent sur une surface diffé­rente, ce qui ne permet pas d’en­granger beau­coup de confiance. »

Apprenant de cette saison 2021, Iga Swiatek sait qu’elle va devoir s’adapter : « Je ne m’ima­gine pas jouer à ce niveau d’in­ten­sité physique et mentale pour les six prochaines années. À certains moments, je ne voudrai pas entendre parler de tennis. Espérons qu’avec les années, je vais être capable de me reposer un peu plus et de me mettre moins de pression. »