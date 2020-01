Caroline Garcia et Alizé Cornet débutent leur saison 2020 à Auckland en Nouvelle-Zélande. La Lyonnaise, tête de série numéro 8 (46e), affrontera Taylor Townsend (81e) pour son entrée en lice. De son côté, la Niçoise (59e) sera opposée à une joueuse issue des qualifications.

The first main draw of the 2020 @WTA season is out and @ASB_Classic is primed for an all-star opener :

Serena Williams vs. Svetlana Kuznetsova.

Jelena Ostapenko and Coco Gauff also lurking in that quarter. pic.twitter.com/hzKlLQclC8

— WTA Insider (@WTA_insider) January 4, 2020