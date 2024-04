Caroline Garcia ne rempor­tera pas le premier titre de sa saison à domi­cile, sur l’Open de Rouen.

Opposée ce samedi à Sloane Stephens en demi‐finales du tournoi devenu cette année caté­gorie WTA 250, la 23e joueuse mondiale, après trois victoire de rang, s’est inclinée assez sèche­ment en 1h15 de jeu : 6–3, 6–2.

Sloane Stephens 🇺🇸 se qualifie en finale de l’Open Capfinances Rouen Métropole 💫👏 pic.twitter.com/OVQQ5EjbJP — Open Capfinances Rouen Métropole (@OpenRouen) April 20, 2024

Une nouvelle décon­venue pour la Française qui est toujours à la recherche d’une victoire réfé­rence en 2024 et surtout d’un premier sacre depuis un an et demi et sa victoire sur le Masters féminin.