C’est un vrai choc pour le monde du tennis.

À seule­ment 30 ans, Garbine Muguruza, qui avait décidé il y a un peu plus d’un an de faire une pause avec le circuit, a fina­le­ment décidé de mettre un terme à sa carrière lors d’une confé­rence de presse orga­nisée ce samedi avant la remise des Laureus Awards qui aura lieu lundi.

« Le temps est venu de dire au revoir. J’ai pris ma déci­sion petit à petit. Le repos m’a permis de me sentir mieux. La disci­pline et la diffi­culté que j’avais aupa­ra­vant ne m’ont pas manqué. J’ai réalisé que je n’avais pas envie d’aller m’en­traîner pour pouvoir jouer à Roland Garros et et sur les autres Grands Chelems », a déclaré l’an­cienne numéro 1 mondiale et double lauréate en Grand Chelem qui semble vrai­ment avoir fait le tour de la question.

😥 Garbiñe Muguruza anuncia que se retira del tenis : « Ha llegado el momento de despe­dirme »



La joueuse espa­gnole, née au Vénézuela, restera comme la seule et unique joueuse de l’his­toire à avoir battu Serena (à Paris en 2016) et Venus (à Londres en 2017) Williams en finale de Grand Chelem.