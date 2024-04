Casper Ruud n’est pas du genre à cogiter, sauf lors­qu’il se retrouve en finale.

À peine remis de sa défaite face à Stefanos Tsitsipas en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo que le Norvégien s’est déjà qualifié pour celle de l’ATP 500 de Barcelone après une victoire sans non mal face Etcheverry (7–6(6), 6–4, en 2h).

Et alors qu’il pour­rait retrouver le Grec, opposé à Lajovic, face à lui ce dimanche, le 6e joueur mondial a tenté d’ex­pli­quer ce qu’il devait mettre en place pour enfin décro­cher un titre en 2024 après trois finales perdues.

« Qu’est‐ce que je dois faire de plus pour remporter un titre ? C’est une bonne ques­tion. Ces trois finales perdues cette année m’ont donné plus d’envie. Je vais en rêver ce soir. La semaine dernière (en finale de Monte‐Carlo), je me suis mis un peu trop de pres­sion. Je joue mieux quand je suis calme et que je ne pense pas trop à ce qui se passe sur le terrain. C’est ce que j’ai fait aujourd’hui (samedi). Si vous pensez trop et que vous vous dites « je joue pour la finale, je joue pour ceci, je joue pour cela… », il est facile de tomber dans ce genre d’état d’es­prit. Je vais juste essayer de jouer un peu… je ne vais pas dire « sans cervelle », mais je vais juste essayer de ne pas trop penser à ce qui est en jeu demain (dimanche). Je vais essayer de faire une autre bonne perfor­mance ici à Barcelone avant que la semaine ne se termine et que nous allions à Madrid. »