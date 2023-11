Après avoir aisé­ment battu Ons Jabeur (6−1, 6–2) en phase de groupes du Masters, Iga Swiatek a compli­menté celle que l’on surnomme « La Ministre du bonheur ».

« Tout le monde sait sur le circuit qu’Ons est une personne formi­dable. Elle est le genre de personne qui rend la tournée plus inté­res­sante, pour les fans égale­ment. Elle promeut de nombreuses qualités. Je suis heureuse que nous puis­sions nous affronter. Nous avons déjà partagé le terrain lors de nombreuses finales. J’espère qu’il en sera de même à l’avenir. »

Iga Swiatek had kind words for Ons Jabeur after their match at WTA Finals :



"She's a great person. Everyone on tour knows that. She's the kind of person that makes the tour more inter­es­ting, for the fans as well. She's promo­ting & repres­sing many good quali­ties. I'm happy we can…"