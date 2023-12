Alors que l’idée d’un « super tour » ou d’un « circuit premium » prend de plus en plus d’am­pleur dans les coulisses du tennis mondial, Craig Tiley, direc­teur de Tennis Australia et de l’Open d’Australie, inter­rogé à ce sujet, estime que c’est une belle opportunité.

« L’idée d’un circuit premium pour l’avenir de notre sport est sur la table depuis plusieurs années, et le fait de motiver et d’ac­tiver le sport pour qu’il l’en­vi­sage plus ouver­te­ment est quelque chose qui continue à se produire, ce qui est passion­nant. Je pense qu’il y a beau­coup de travail à faire, beau­coup de parties doivent se réunir, mais il y a une grande oppor­tu­nité pour le tennis de fournir un produit d’une manière plus coor­donnée et de meilleure qualité. Ce sont les moments de l’année où les joueurs se mobi­lisent parce que c’est là qu’ils veulent gagner le plus d’argent, mais aussi se faire connaître le plus au niveau mondial. »