La période extrê­me­ment diffi­cile que traverse Naomi Osaka fait beau­coup parler dans le monde du tennis. Au micro de Tennis Channel, Andy Roddick a défendu avec ferveur la Japonaise, en insis­tant sur la diffé­rence entre force mentale et santé mentale.

« Vous allez me dire que Simone Biles et Naomi Osaka, lors­qu’elles entrent dans leur stade préféré, ne sont pas fortes menta­le­ment ? Arrêtez un peu. La force mentale c’est être assis pour une confé­rence de presse et être bon à ça ? Ce n’est pas de la force mentale. Tenir la distance dans les matchs, gagner des tour­nois du Grand Chelem, gagner des médailles d’or, lorsque la pres­sion est forte, c’est ça la force mentale. Ce n’est pas un syno­nyme de santé mentale. Soyons clairs à ce sujet », a clamé l’Américain, dont le sujet semble lui tenir à coeur.