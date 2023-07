À seule­ment 20 ans, Carlos Alcaraz impres­sionne par ses pres­ta­tions sur le court et ses, déjà, deux titres du Grand Chelem. Mais pas seule­ment… Le compte en banque du jeune espa­gnol a égale­ment de quoi couper le souffle.

Les victoires en Grand Chelem, sont certes les plus pres­ti­gieuses mais aussi celles qui rapportent le plus d’argent. C’est ainsi que le nouveau cham­pion de Wimbledon a reçu en récom­pense les 2000 points au clas­se­ment ATP, un trophée et… un chèque de 2,70 millions d’euros. Mais ce n’est pas la première somme à plus de six chiffres que reçoit le jeune prodige espa­gnol, il avait déjà reçu 2,20 millions pour sa victoire à l’US Open en septembre dernier.

Et si l’on fait l’ad­di­tion de ses gains au cours des sept premiers mois de cette année, Carlos Alcaraz a gagné près de 7 millions d’euros !

S’il n’a pas dépassé Novak Djokovic en termes de titres, il l’a large­ment surpassé sur le plan finan­cier. Du coté du Serbe, lors­qu’il souf­flait sa 20e bougie, il avait remporté cinq tour­nois pour un total d’en­viron 3 millions d’euros de gains. Idem pour Federer (environ 700 000 euros) et Nadal (environ 3,2 millions) au même âge. Sur ce point, aucun doute, c’est bien Carlos Alcaraz le GOAT.