Nos confrères du site Clay Magazine ont eu la bonne idée de compiler les décla­ra­tions de Carlos Alcaraz avec les médias espa­gnols lorsque le lauréat de Wimbledon les a invités dans sa maison à Wimbledon après son sacre.

Bien sûr, face à des jour­na­liste qu’il connait depuis long­temps et dans un cadre plus convi­vial, Carlos se livre avec encore plus de sincé­rité que lors d’une confé­rence de presse clas­sique. Interrogé sur son avenir, il a insisté sur un point impor­tant, sur un évène­ment qu’il aime­rait partager avec son idole de toujours.

« L’an prochain, Rafa sera là, sans aucun doute. J’espère pouvoir jouer à nouveau contre lui », a expliqué Carlitos avant de lâcher l’in­for­ma­tion concer­nant les Jeux Olympiques. « Ce serait un rêve. Non seule­ment gagner une médaille en simple ou en double, mais aussi vivre l’ex­pé­rience d’un double avec son idole, ce serait un souvenir que je garde­rais avec une affec­tion toute particulière. »