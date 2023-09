18e joueuse mondiale en 2002 et retraitée des courts depuis 2018, l’Américaine Alexandra Stevenson, désor­mais consul­tante pour ESPN, a estimé sur le podcast Match Point Canada que six joueurs pouvaient prétendre à remporter un tournoi du Grand Chelem tout un incluant, évidem­ment, Novak Djokovic.

« Il y a main­te­nant une poignée de gars qui sont exci­tants, peut‐être même plus qu’une poignée – peut‐être qu’il y a six joueurs qui pour­raient gagner un Grand Chelem actuel­le­ment, même si Novak domine (rires). Mais à tout moment, il y a Daniil Medvedev, il y a Carlos Alcaraz, il y a Novak. Vous avez, je pour­rais même ajouter Andrey Rublev, même s’il n’a pas dépassé les quarts de finale en Grand Chelem, je veux dire que le gars est allé à combien de quarts de finale ? (Neuf). C’est impres­sion­nant. Il y a aussi Ben Shelton. Il n’est pas prêt à gagner un Grand Chelem, mais qui sait ? Peut‐être que le tableau s’ou­vrira et qu’il pourra le faire. et Frances Tiafoe. »